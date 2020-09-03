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- Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta, canlı mı?
Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta, canlı mı?
03 Eylül 2020 Perşembe - 16:36 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 16:36
Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala, Galatasaray ve Hatayspor hazırlık maçına çıkıyor. Pandemi sonrası sergilediği performansla istenileni veremeyen Galatasaray, Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor ile karşı kaşıya gelecek. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta?
2019-2020 sezonu TFF 1. Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray ve Süper Lig'e yükselen Hatayspor bugün karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta, canlı mı izlenecek?
GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak GS Hatayspor hazırlık maçı ayrıca, Galatasaray’ın mobil uygulaması aracılığıyla izlenecek.
GALATARASAY - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Türk Telekom Stadyum'unda oynanacak Galatasaray Hatayspor maçı saat 17.00’de başlayacak.