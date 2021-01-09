Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Türk Telekom Arena'a Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Cezalı olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği karşılaşmasında takımının başında görev yapabilecek. Peki, Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Gençlerbirliği maçı saati ve kanalı!

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Galatasaray Gençlerbirliği maçında, Cezalı olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımının başında sahaya çıkacak. Galatasaray'da 6 futbolcu, çeşitli nedenlerden dolayı Gençlerbirliği'ne karşı mücadele edemeyecek. Gençlerbirliği ise 16 karşılaşmada, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi gördü. Haftaya 19 puanla giren kırmızı-siyahlı ekip, averajla 16. sırada yer buldu. Peki, Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Gençlerbirliği maçı saati ve kanalı!

Galatasaray, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Galatasaray Gençlerbirliği maçı için hazırlıklar tamamlandı. Verilen 4 maçlık cezasını dolduran teknik direktör Fatih Terim de, takımının başında sahaya çıkabilecek.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak Galatasaray Gençlerbirliği maçını, hakem Halis Özkahya yönetecek. Galatasaray Gençlerbirliği maçı, BeIN SPOR TS HD1'den yayınlanacak.

PUAN DURUMU

Ligde geride kalan 17 haftanın 1'ini bay geçerek 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 30 puanla bir maçı fazla Aytemiz Alanyaspor'un averajla gerisinde 5. sırada yer aldı.

Gençlerbirliği ise 16 karşılaşmada, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi gördü. Haftaya 19 puanla giren kırmızı-siyahlı ekip, averajla 16. sırada yer buldu.

FATİH TERİM TAKIMININ BAŞINDA OLACAK!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği karşılaşmasında takımının başında görev yapabilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Sarı Kırmızılıların sahaya, Okan; Linnes-Luyindama-Marcao-E.Taşdemir; Donk; Oğulcan-Belhanda-Taylan-Arda ve Diagne 11'iyle çıkması bekleniyor.

Galatasaray'da 6 futbolcu, çeşitli nedenlerden dolayı Gençlerbirliği'ne karşı mücadele edemeyecek. Galatasaray'da sakatlıkları süren Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Oghenekaro Etebo oynayamayacak. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de Gençlerbiliği maçında yer alamayacak.

Ömer Bayram ve Emre Kılınç kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Kart cezaları biten Arda Turan ve Marcao Teixeira, maç kadrosunda yer alabilecekler.

Galatasaray, son olarak İttifak Holding Konyaspor 'a 4-3 mağlup oldu. Golleri 45+3'te, 77. dakikada Mbaye Diagne ve 90+4'te Oğulcan Çağlayan'dan geldi. Konyaspor ise 41. dakikada ve 46. dakikada Erdon Daci, 82. dakikada Uğur Demirok ve 90+2'de Artem Kravets ile skor buldu. Mbaye Diagne bu müsabakadaki skorlarıyla gol sayısını 8'e yükseltti.

Gençlerbirliği ise son oynadığı Atakaş Hatayspor maçını 3-1 kazandı. Hatayspor'un 43. dakikada 10 kişi kaldığı müsabakada Ankara temsilcisinin gollerini iki kez penaltıldan Rober Piris ve Giovanni Sio kaydetti. 15 maçta 4 golü bulunan Daniel Candeias, Başkent ekibinin en skorer ismi konumunda.

Galatasaray ve Gençlerbirliği tarihte 114 kez resmi olarak karşı karşıya geldi. Bu maçların 64'ünde Galatasaray, 23'ünde Gençlerbirliği galip geldi. İç sahada oynanan 57 maçın 40'ını kazanan Galatasaray, rakibine sadece 7 kez galibiyet izni verdi.

Galatasaray ve Gençlerbirliği, son olarak Süper Lig 2019-2020 Sezonu'nun ikinci yarısında karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda, 1 Mart 2020 tarihinde oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı. Gollerimizi 3. dakikada Ryan Donk, 33. ve 69. dakikalarda ise Radamel Falcao kaydetti.

Galatasaray bu maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacağı Yeni Malatyaspor müsabakasının hazırlıklarına başlayacak.