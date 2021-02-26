Galatasaray eşya piyangosu ne zaman açıklanacak? Nesine Galatasaray eşya piyangosu sonuçları nereden sorgulanacak?

GS Nesine çekiliş ne zaman açıklanacak? Galatasaray eşya piyangosu sonuçları merak ediliyor, sarı kırmızılılar GS nesine eşya çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Nesine.com aracılığıyla yapılan eşya çekilişinde Range Rover, Mini Cooper ve iPhone 12 gibi hediyeler verilecek. İşte Galatasaray eşya piyangosu nesine çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler…

Galatasaray nesine çekiliş sonuçları açıklandı mı? Galatasaray eşya piyangosu sonuçları kuraya başvuran kişiler tarafından merak ediliyor. Range Rover, Mini Cooper, iPhone 12 gibi hediyelerin yer aldığı çekilişe 5 TL değerindeki biletle binlerce kişi katılım göster. Peki, Galatasaray eşya piyangosu ne zaman açıklanacak? Galatasaray nesine çekiliş sonuçları nereden sorgulanacak?

GALATASARAY EŞYA PİYANGOSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Galatasaray Spor Kulübü Derneği adına Milli Piyango İdaresi'nin 23.12.2020 tarih ve 40453693-255.01.03-E.9743 sayılı izinleri ile devam eden Eşya Piyangosu bilet satışı 22.02.2021 saat 23.59.00'da sona ermiştir.

Talihliler, 26.02.2021 tarihinde saat 09.00'da Mecidiyeköy Yolu No:12 Trump Towers Kule 2 Kat 15 Şişli/İstanbul adresinde noter huzurunda belirlenecek olup 04.03.2021 / 05.03.2021 tarihlerinden birinde Akşam Gazetesi'nde duyurulacaktır.

Galatasaray Eşya Piyangosu çekilişi, herkesin izleyebilmesi için Galatasaray TV ve Nesine TV mecralarında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş pandemi koşulları göz önünde bulundurularak seyircisiz olarak gerçekleşecek.

GALATASARAY EŞYA PİYANGOSU ÖDÜLLERİ

1 kişi, Range Rover Velar S (2020 model-SİYAH)

4 kişi, Mini Cooper 5 kapı signature (2020 model)

50 kişi, iPhone 12 (64GB)

10 kişi, Playstation 5

10 kişi, Samsung 50" 127 Ekran 4K TV

10 kişi, Apple Watch 6

10 kişi, 1.000 TL Nesine Puan

100 kişi, 500 TL Nesine Puan

50 kişi, imzalı forma

250 kişi, 100 TL Nesine Puan

750 kişi, 50 TL Nesine Puan

2500 kişi, 20 TL Nesine Puan

10 kişi, Müze turu

3 kişi, ayarlanabilen futbolcular ile bir dakika sürecek görüntülü görüşme

20 kişi, basketbol oyuncuları ile isme has video