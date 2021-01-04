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Galatasaray'da Mahmut Recevik ve Emre Kılınç PFDK'ye sevk edildi!

04 Ocak 2021 Pazartesi - 18:35 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 18:35

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünün yanı sıra kulübün yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik ile futbolcusu Emre Kılınç'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.


TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın Süper Lig'de Fraport  TAV Antalyaspor ile oynadığı maçtaki saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılı  kulübün PFDK'ye sevki kararlaştırıldı.
 
 
Hukuk müşavirliği, sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Mahmut Recevik'in  ise hakareti nedeniyle kurula sevkine karar verdi.
 
Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç da aynı maçtaki kural dışı hareketi  dolayısıyla kurula sevk edildi.
 
Bu arada Yeni Malatyasporlu futbolcu Karim Hafes Ramadan Seifeldin,  MKE Ankaragücü ile oynanan maçtaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye  gönderildi.
 

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