Galatasaray başkanlık seçimini kim kazandı? Galatasaray'da kim başkan oldu, başkanlık seçimi sonucu ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Galatasaray başkanlık seçimini kim kazandı? Sorusuna yoğun bir şekilde yanı aranıyor. Galatasaray Başkanlık seçimi merakla takip edilirken, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, İbrahim Özdemir, Yiğit Şardan ve Metin Öztürk, başkanlık koltuğu için yarışacak. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı tarafından ertelenen seçim bugün yapılacak. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Galatasaray Başkanlık seçimi detayları…

Galatasaray’da seçim heyecanı yaşanıyor. 29 Mayıs olarak belirlenen seçim takvimi sıkıntı yaratmış ve Galatasaray 4 saat süren toplantının ardından başkanlık seçimi için yeni bir karar almıştı. Galatasaray'da tarihi bir gün gerçekleşecekken taraftarlar, Galatasaray başkanlık seçimini kim kazandı, Galatasaray Başkanlık seçimi sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Galatasaray başkanlık seçimi ile ilgili detaylar…

Galatasaray Başkanlık Seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Galatasaray 38. başkanını seçiyor, seçim saat 10.00’da başladı. Galatasaray Lisesi’ndeki oy verme işlemi saat 15.00’e kadar sürecek. Üyeler için 30 ayrı sandık kuruldu. Mustafa Cengiz'in görev süresinin dolmasının ardından, kimin başkan olacağı merak konusu.

Galatasaray başkanlık seçimini kazanan 15'ten sonra belli olacak.

Galatasaray Başkan adayları?

Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip. Kazanan aday, sonrasında yeni teknik direktör ve transferler için çalışmaları başlatacak.

Listeler

Metin Öztürk:

Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.

Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.

İbrahim Özdemir:

Asil: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.

Yedek: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.

Eşref Hamamcıoğlu:

Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.

Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.

Burak Elmas:

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

Yiğit Şardan:

Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.

Galatasaray'da kaç üye oy kullanabilir?

Seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflarda kurulacak 30 sandıkta oy atabilecek. Oy kullanım alanları, pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenecek. Kapalı alanlarda 6 metrekareye, açık alanlarda ise 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi sağlanacak.