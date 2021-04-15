Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman 2021? GS başkan adayları kimler?

Galatasaray'da merakla beklenen başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın mayıs ayında yapılacağı duyuruldu. Toplantıda seçilen yeni başkan üyelerin kulübün idaresini devralacak. Peki, Galatasaray başkan adayları kimlerdir? Galatasaray’da başkanlık seçimi ne zaman?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, seçime gidiyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı duyuruldu. 2021 Galatasaray başkanlık seçimleri için adaylar da belli oldu. Peki, Galatasaray başkan seçimi adayları 2021 kimdir? Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman 2021?

GALATASARAY SEÇİMİ NE ZAMAN 2021?

Galatasaray'da Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı 29 Mayıs tarihinde yapılacak.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayıs 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca'dan sonra Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da adaylığını açıkladı.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas 1974 yılında dünyaya geldi. Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi aldı.İş hayatına aile işi olan ve Türkiye'deki en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri (FMCG) distribütörlerinden birinde başlamıştır. Aile işini devam ettirdiği süre zarfında, Türkiye’de birçok uluslararası firma ile ortak girişimde (joint venture) bulunmuştur.Booker Cash ve Carry firmalarının Türkiye Piyasasına girmesine şahsen öncü olmuş ve Spar süpermarketlerinin Türkiye’ye girmesini sağlamıştır. Daha sonra ailesi ile birlikte Exel şirketiyle (halihazırda DHL grubunun bir parçası) ortak girişimle (joint venture) İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur.

Burak Elmas, 2008 yılında, Godiva'nın Yıldız Holding bünyesine alınmasına öncülük etmek için Yıldız Holding grubuna katılmıştır. Burak, halihazırda Godiva Investments şirketinin CEO'su görevinde Grup Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmaktadır ve son dokuz yıldır Yıldız Holding bünyesinde çalışmaktadır. Yıldız Holding, gıda ürünleri imalatında en iyi bilinen, en büyük Türk işletmelerinden biridir. Şirket aynı zamanda diğer tüketici malları, perakende, özel sermaye fonu ve gayrimenkul faaliyetlerini de yürütmektedir.Yıldız Grup'un kilit yöneticilerinden biri olan Burak Elmas, görev süresince stratejik olarak çok farklı ve önemli görevler üstlenmiştir. Burak, grubun dahil olduğu ortak girişim şirketlerinde grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil etmiştir.

Halihazırdaki Ortak Girişimleri - Godiva Perakendedeki görevinde/rolünde grubun uluslararası şirketlerle yaptığı Türkiye’deki ortak girişimleri yönetmektedir.



Bu ortak girişimler arasında Kellogg’s, Hero Group, Granini, McCormick, Cargill, Nissin, Spethman AG, SCA ve Gumlink bulunmaktadır. Gruptaki rolü/görevleri; Ortak Girişimleri - Godiva Perakende Genel Müdür Yardımcısı, Godiva Japonya Sorumlu Müdür, Godiva Kuzey Amerika Genel Müdür görevlerini içermektedir. Burak, mevcut rolünde/görevinde Godiva için yeni bir 'pazara girme' modeli oluşturmakla görevlendirildi ve bu çerçevede Godiva markasının yönetiminden ve markayı Atlantik'ten Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyaya yaymakla sorumludur.



Burak Elmas, daha önce Booker Cash ve Carry Türkiye'de İcra Kurulu Üyeliği, Exel Türkiye Yönetim Kurulu Üyeeliği, Kelloggs Med'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Galatasaray Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar çeşitli iş alanlarında kariyer sahibi olmuştur.

Galatasaray Spor Kulübünde Yönetim Kurulu Üyeliğini üstlendiği yıllarda, profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumlu idi ve takım Türk futbol tarihinde ilk defa iki Avrupa kupasını da kazandı.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Metin Öztürk, 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Öztürk, 1985 yılında Sigortacı gazetesini çıkarmaya başladı. Öztürk daha sonra Güneş Reklamcılık olarak sigorta şirketlerinin basın danışmanlıklarını da alarak alanında bir ilki gerçekleştirdi. Sigorta sektörüne 15 yıldır Sigortacı gazetesi ile hizmet veren Metin Öztürk, Akademi Bilgisayarı da satın alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Metin Öztürk, 2015-2018 döneminde 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği başkanlığını görevini yürütmüştü. Dursun Özbek'in listesinde yer alıp seçimlerde Mustafa Cengiz'e kaybeden Öztürk yeniden aday olurken 4 Mart'ta gerçekleştirilen Genel Kurulda "Mustafa Cengiz ve yönetimi ibrayı hak etmediler. İbrasızlık doğru karar ama yanlış bir zaman. Eğer genel kurul mayıs ayında olsaydı ben de ibra etmezdim" sözleriyle dikkat çekmişti.



GALATASARAY BAŞKAN ADAYI TUNCER HUNCA KİMDİR?

Raif oğlu Adnan Hunca, 1925 yılında Balıkesir'in Manyas ilçesinin Haydar köyünde doğdu. Galatasaray Lisesini bitirdi. Galatasaray Kulübü yönetim kurullarında da görev yapan ve kulüp divan üyesi olan Adnan Hunca, okuldan sonra döndüğü Haydar köyüne modern hayvancılığı ve yonca ekimini getirdi. Daha sonra İstanbul'a giderek Vakıf Yurdu'nda saç sabunu ve şampuanlarını şişeleyerek ticarete atıldı. İşlerini ilerleterek bugün dünyaca meşhur olan Hunca Kozmetik ürünlerini üreten Hunca Kozmetik Sanayi Şirketi'ni kurdu. Doğduğu Haydar köyüne "Çok Programlı Lise' kazandıran iş adamı, emekli Tarih öğretmeni Sema Hunca Hanımefendi ile evli olup biri kız ikisi erkek üç çocuk babasıdır.

Asmalı Mescit'te sıfırdan kurduğu küçük bir atölyede kozmetik üretimiyle işe başlayan Adnan Hunca'ın enteresan iş hayatını oğlu Tuncer Hunca'dan dinleyelim: "Babam Türkiye'de ilk, dünyada ikinci saç kremi olan Hunca Balsam'ı üretiyor. Bununla şirket önemli bir ivme kazanıyor. Arkadaşları o dönem, 'Elin kremi olur ama saçın kremi olmaz ki' diyorlar. Babam da kısa bir süre sonra saçın da kremi olacağını ispat ediyor. Çok önemli siparişler alıyor. Böylece imalathaneyi büyütüyor. Şu anda Çerkezköy'de 30 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. Bunları ben bile hayal edemezdim." Baba Hunca parfüm alanında da birçok yeniliğe imza attı. Kendi buluşu olan parfümler şirketin dönüm noktası oldu. Jagler, Viva Cappio adlı parfümler şirketi bugünlere taşıdı.



GALATASARAY BAŞKAN ADAYI EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul doğumludur. 1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbonne 'Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1992-2012 yılları arasında Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev yapmıştır.

Ayrıca 1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu, başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu'nda ve 2001-2002 döneminde Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü'nde Muhasip üye olarak çalışmıştır.

Türk-Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD, Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesidir.

İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.