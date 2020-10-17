Süper Lig'te 5. haftasında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor kozalarını paylaşacak. Corona virüs nedeniyle alınan önlemler altında oynanacak Galatasaray Alanyaspor maçı öncesinde futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. Süper Lig'te Alanyaspor 10 puanla 1. sırada yer alırken, ev sahibi Galatasaray ise 7 puanla 4. sırada yer alıyor. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç şifresiz mi? İşte GS Alanya maçı detayları...
GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maç 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Saat 20.00'da başlayacak müsabaka, beIN Sports kanalına yayınlanacak.
PASSOLİG KARTLARI İLGİLİ UYARI!
Süper Lig'in 5. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçına özel, sınırlı sayıda localar 15 Ekim Perşembe saat 11.00 itibariyle satışa çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karara istinaden sınırlı sayıda olan localarımızın satışı başlanmakta olup, loca kapasitelerinin yüzde 50'si kadar Galatasaray taraftarı kabul edilecek.
Lütfen loca alımı yapmadan önce, Passolig kartlarının süresinin uzatılması gerekiyor.
TFF'DEN CORONA VİRÜS TALİMATI!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun COVID-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatı gereği aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekiyor.
1- Locaların açık ve kapalı alanlarının tamamında güvenli mesafeye özen gösterilmesi gerekmektedir.
2- Localara girecek taraftarlarımızın ateş ölçümlerinin yapılarak, ateşi 37.8 ve üzerinde olan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.
3- Localara girecek taraftarlarımızın tamamının maske kullanması gerekmektedir.
4- Misafir takım taraftarları localara alınmayacaktır.