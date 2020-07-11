Survivor 2020 finali için geri sayım başladı. Final mücadelelerinin başladığı Survivor 2020 için nefesler tutuldu. Pek çok kişi Survivor finalinin nerede yapılacağını merak ediyordu. Acun Ilıcalı canlı yayında Survivor 2020 finalinin Galataport'ta yapılacağını açıkladı. Peki, Galataport nerede? İşte Survivor finalinin yapılacağı Galataport hakkında merak edilenler...

Survivor 2020 finaline az bir süre kala final mücadeleleri başladı. Survivor 2020 finali için geri sayım devam ederken Acun Ilıcalı Survivor finalinin yapılacağı yeri de açıkladı. Acun Ilıcalı Survivor finalinin İstanbul Galataport 'ta yapılacağını açıklamasının ardından Galataport ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, Galataport nerede? İşte Survivor finalinin yapılacağı Galataport ve Galataport hakkında merak edilenler...

Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı verecek, turizmden kültür-sanata kadar hayatın her alanına dokunacak bir dünya projesi olan Galataport İstanbul, 2020’nin mayıs ayında açılmaya hazırlanıyor.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 finalinin Galataport'ta yapılacağını duyurdu. "Canlı yayınlanan bir oyun çekeceğiz, ikinci gün yine canlı olarak yayınlanacak bir oyun (10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cumartesi) çekeceğiz. Daha sonraki konseyler de yine canlı yayınlanacak. Canlı yayında bir eleme olacak ve üç yarışmacı kalacak."

"Bu üç yarışmacının oylamasının yaşanacağı geceden sonra canlı yayında Survivor'ın iki finalisti ortaya çıkacak."

13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günü iki gün sürecek Survivor 2020 büyük finali yapılacak.

GALATAPORT NEREDE?

Galataport Karaköy'de yer alıyor. Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı verecek, turizmden kültür-sanata kadar hayatın her alanında hizmet verecek bir proje olarak hayata geçirildi.

Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedefleniyor.

Galataport yılda 7 milyonu yabancı turist olmak üzere 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak. Galataport'ta 2 müze yer alıyor. Aynı zamanda proje ile 200 yıldır halka kapalı olan 1,2 kilometrelik sahil şeridi halka açılıyor. Proje inşaat çalışamalarına corona virüs nedeniyle ara verilmişti.