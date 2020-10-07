Galata Kulesi ziyarete açıldı

Tarihi Galata Kulesirestore edilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle bu akşam ziyarete açıldı. Açılış nedeniyle saat 19.20'de ilk olarak Zeynep Bastık konser verdi.

Ardından mapping ve ışık gösterisi yapılırken, son olarak Uninvited Jazz Band Konseri verildi.