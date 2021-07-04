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Galata Kulesi’ne giriş ücretine zam geldi!

04 Temmuz 2021 Pazar - 20:14 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 20:14

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanan Galata Kulesi'ne artık zamlı fiyatla girilebilecek. Yüzde 233 zamlanan tarihi kuleye giriş ücreti, 30 liradan 100 liraya yükseltildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen Galata Kulesi'nde 1 Temmuz 2021'den itibaren giriş ücretleri zamlandı.
 
YÜZDE 233 ZAM
 
Alınan karara göre; yeni dönemde Galata Kulesi giriş ücretleri yüzde 233 zamlanarak 30 liradan 100 liraya yükseltildi.

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