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Galata Kulesi’nde sır olay! İnanamadılar, 20 yaşındaki Hilal...

Galata Kulesi’nde sır olay! İnanamadılar, 20 yaşındaki Hilal... Galata Kulesi'nin seyir terasında bugün korkunç bir olay yaşandı.
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