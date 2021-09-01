01 Eylül 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.474 0.14 EURO 9,8450 0.20
USD 8,2880 -0.22 ALTIN 483,900 -0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Galata Köprüsü'nden atladı! Fenomen isim gözaltına alındı

Ali Çağlar TIMBEK/İSTANBUL, (DHA) |  01 Eylül 2021 Çarşamba - 22:24 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 22:33

Sosyal medyada beğeni için çektiği videolarla hem kendini hem de başkalarını tehlikeye sokan ve son olarak Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan Yunus Emre Özer (27) gözaltına alındı.


Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Özer, son olarak Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atladı. O anları kayıt altına alan Özer, sosyal medyada yayınladığı görüntülerde; ilk olarak köprü korkuluklarına tırmandı, daha sonra köprünün altından geçen geminin üzerine atladı. Görevliler tarafından fark edilen Özer, güverteye indirilip ardından kaptan köşküne götürüldü. Görüntüler üzerine "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" kapsamında soruşturma başlatan polis, Özer'i bu akşam gözaltına aldı. Özer'in polis merkezindeki işlemleri sürüyor.
 

ETİKETLER

Sosyal medya video Galata Köprüsü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.