Gabriele Sponza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza'nın hayatı

Hem profesyonellerin hem de profesyonel olmayanların bir arada yarışacağı reality yarışma programı “Lezzet Düşkünleri” başlıyor. Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak Lezzet Düşkünleri programının sunucusu Gabriele Sponza internette merak ediliyor. Peki, Gabriele Sponza kimdir? Gabriele Sponza kaç yaşında ve nereli? İşte Gabriele Sponza hakkında merak edilenler...

Ünlü şef Gabriele Sponza’nın sunumuyla ekranlara gelecek olan ve seyircinin de oyları ile söz hakkı sahibi olacağı Lezzet Düşkünleri başladı. 2'li takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, kıyasıya bir rekabet ile tüm hünerlerini sergileyerek bu evde en uzun süre kalabilmek ve haftanın ödülünü kazanmak için yarışacaklar. Ünlü şef Gabriele Sponza ise seyirciye hem pratik mutfak bilgileri verecek hem de seyircinin dili damağı olarak, ekrana gelen tüm lezzetleri detayları ile aktaracak. Peki, Lezzet Düşkünleri programının sunucusu Gabriele Sponza kimdir? Gabriele Sponza kaç yaşında ve nereli? İşte Gabriele Sponza'nın hayatı hakkında merak edilenler...

LEZZET DÜŞKÜNLERİ SUNUCUSU GABRİELE SPONZA KİMDİR?

Gabriele Sponza 1982 İzmir doğumludur. Gabriele Sponza Amerika Birleşik Devletleri'nde Johnson&Wales Üniversitesi Mutfak Sanatları bölümünde eğitim aldı. Profesyonel aşçılık hayatına Fransa 'nın Tremolat ve Marsilya bölgelerindeki 3 Michelin yıldızlı restoranlarda çalışarak başladı.

İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda bulunan Clement's Restoran'ın şefliğini yaptı. The Bosphorus bünyesinde olan Gaja Restaurant'ta 2 Michelin yıldızlı Şef Dominic Jack ile birlikte çalıştı. Şimdilerde ise yaptığı menüler Fransız Mutfağı üzerine kurulu olan İtalyan Akdeniz Mutfağından yemekleri olan Wanda adlı mekanda ziyaretçilere sunuluyor.

İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi'nde Mutfak ve Restaurant İşletmeciliği Eğitmenliği alan Şef Gabriele Sponza İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümü ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Eğitmen Şef olarak görev yaptı.