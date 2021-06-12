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G7 ülkeleri resmen anlaştı! Birçok ülke için flaş karar verildi

AA |  12 Haziran 2021 Cumartesi - 23:42 | Son Güncelleme : 12 06 2021 - 23:42

Çin'e rakip olmak isteyen G7 liderleri, daha iyi altyapı inşa etmede düşük ve orta gelirli ülkeleri desteklemek için bir yatırım planının üzerinde anlaştığı belirtildi.


G7 ülkelerinden yapılan açıklamada, düşük ve orta gelirli ülkelerin  daha iyi altyapı inşa etmeleri amacıyla Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne rakip  olacak bir yatırım planının oluşturulması konusunda uzlaşmaya varıldığı ifade  edildi.
 
Açıklamada, yatırım planına ilişin olarak G7 liderlerinin "değer  odaklı, yüksek standartlı ve şeffaf" bir ortaklık teklif edilmesinin planlandığı  kaydedildi.
 
Son yıllarda Çin, özellikle Afrika ülkelerinde geniş çaplı altyapı  projelerinin finansmanını sağlarken; bu ülkelerin borcunun artmasıyla etki  alanını genişletmişti.
 

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