G20 ülkeleri hangileridir? G20 Zirvesi nerede yapılıyor? İşte G20 gündemi!

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi devam ediyor. Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi'nde koronavirüs ile mücadele konusu ele alınıyor. Zirvede, ana gündem maddesini oluşturan Kovid-19 salgınının yanı sıra küresel ekonomi ve piyasaların iyileştirilmesi ile uluslararası ticaretin güçlendirilmesi konularının ele alınması planlanıyor. Peki, G20 nedir? G20 ülkeleri hangileridir? Türkiye ne zaman G20 üyesi oldu? İşte G20 ile detaylar...

G20 NEDİR?

İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması olarak kabul edilen G20; dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşan topluluktur. Toplulukta ayrıca üye 20 ülkenin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları da yer alır.

G20 NE ZAMAN KURULDU?

1999'da Asya ekonomik krizi çıkınca ABD ve Kanada Maliye Bakanları krizle baş edebilmek için bir grup kurmaya karar verdiler. Bu amaçla, 20 ülkeyi G20'yi oluşturmak için Washington 'a davet ettiler. Bu davette uluslararası finans için önemli bir ülke olmak, jeo-stratejik konum, nüfus, kendi bölgesindeki önemi gibi faktörleri gözettiler.

TÜRKİYE NE ZAMAN G20 ÜYESİ OLDU?

Türkiye'nin de kurucuları arasında yer aldığı G-20, resmen 1999'da kuruldu, ilk görevlendirme de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından Maliye Bakanı Sümer Oral'ın gönderilmesiyle yapıldı.

G20 ZİRVESİ NEREDE YAPILIYOR? 2020 GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

G20 Liderler Zirvesi, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da yapılıyor. G-20 Zirvesi, küresel ekonominin en önemli organizasyonu olarak kabul ediliyor. Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi'nde koronavirüs ile mücadele konusu ele alınıyor. Zirvede, ana gündem maddesini oluşturan Kovid-19 salgınının yanı sıra küresel ekonomi ve piyasaların iyileştirilmesi ile uluslararası ticaretin güçlendirilmesi konularının ele alınması planlanıyor.

Zirvede ayrıca sürdürülebilir ve dengeli kalkınmayı sağlamak için etkili politikaların geliştirilmesi ile dünya halkları arasında yaşam standardını iyileştirmek ve refahı yükseltmek için gerçek istihdam sağlanması hedefleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

G20 ÜLKELERİ HANGİLERİ?

Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20'ye üye ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, 2019 verilerine göre dünyanın 17'nci büyük ekonomisidir.

G20, 19 bağımsız ülke ve Avrupa Birliği Komisyonu olmak üzere toplam 20 temsilciden oluşmaktadır. İspanya gibi pek çok önemli Avrupa ülkesi, güçlü ekonomilerine rağmen Avrupa Birliği Komisyonu içerisinde temsil edilmektedir. İşte G20 üyeleri...

- Almanya

- ABD

- Arjantin

- Avrupa Birliği Komisyonu

- Avustralya

- Brezilya

- Çin

- Endonezya

- Fransa

- Güney Afrika

- Güney Kore

- Hindistan

- İtalya

- Japonya

- Kanada

- Meksika

- Rusya

- Suudi Arabistan

- Türkiye

G20 NASIL BELİRLENİYOR?