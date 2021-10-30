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G20 liderleri, küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını onayladı

AA |  30 Ekim 2021 Cumartesi - 22:25 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 22:25

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin (G20) liderleri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) çok uluslu şirketler için küresel asgari vergi anlaşmasını onayladı.


G20'nin Roma’da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'ne katılan ABD  Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı yazılı açıklamada, G20 liderlerinin, OECD’nin  çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde 2023'ten itibaren en az  yüzde 15 oranında vergilendirilmesine yönelik 136 ülkenin kabul ettiği anlaşmayı  onayladıklarını bildirdi.
 
G20 liderlerinin "küresel bir asgari vergi de dahil olmak üzere yeni  uluslararası vergi kuralları konusunda tarihi bir anlaşmayı" onayladığını  belirten Yellen, asgari verginin onaylanmasının ABD'li şirketlere ve onların  çalışanlarına "yarar" sağlayacağını aktardı.
 
Yellen, "Bu anlaşma, küresel ekonomiyi Amerikan iş dünyası ve işçileri  için daha kazançlı bir yer haline getirecek." değerlendirmesinde bulundu.
 
2012'de bu yana üzerinde çalışılıyor
 
OECD, 8 Ekim’de aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı, küresel Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın  (GSYH) yüzde 90'ınından fazlasını temsil eden 136 ülkenin uluslararası vergi  reformuna yönelik anlaşmayı kabul ettiğini açıklamıştı.
 
Anlaşma; Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet  şirketleri de dahil olmak üzere küresel şirketlerin 2023'ten itibaren en az yüzde  15 vergi oranına tabi tutulmasını sağlayacak.
 
OECD'nin 2012'de bu yana üzerinde çalıştığı ve 140 ülke arasındaki  müzakereleri koordine ettiği küresel kurumlar vergisi düzenlemesi, ABD'de Biden  yönetiminden temmuz ayında gelen destekle küresel ekonominin gündemindeki yerini  yeniden almıştı.
 
Söz konusu anlaşmanın, çok uluslu şirketlerin cazip vergi oranları  sunan İrlanda ve Macaristan gibi ülkelerde genel merkezleri kurarak vergiden  kaçınmalarını zorlaştırması bekleniyor.

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G20 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD
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