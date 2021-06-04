04 Haziran 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.432 0.29 EURO 10,5500 -0.19
USD 8,6670 -0.41 ALTIN 524,080 0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

Futbolda Şike Kumpası davasında karar çıktı! Hidayet Karaca'ya 1406 yıl hapis cezası...

AA |  04 Haziran 2021 Cuma - 11:41 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 14:29

Son dakika haberine göre; FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle Hidayet Karaca "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike"  soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada  karar açıklandı. 
 
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları  karşısındaki binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti başkanı kararı okudu.
 
Buna göre, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, 76  kez uygulanmak üzere "haberleşmenin gizliliğini ihlal", 166 kez "resmi belgede  sahtecilik" ve 91 kez "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.
 
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla  yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, "silahlı terör örgütüne yardım etmek",  91 kez uygulanmak üzere "iftira" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam  161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 
Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç,  74 kez "haberleşmenin gizliliğini ihlal", 86 kez "iftira" ve 148 kez "resmi  belgede sahtecilik" suçlarından toplam 1972 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.
 
Davada, diğer sanıklara da çeşitli suçlardan hapis cezaları verilirken  bazıları da beraat etti.
 

ETİKETLER

Futbolda şike fetö karar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.