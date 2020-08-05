Futbolda bay geçmek nedir? Bay sistemi nedir?

Son günlerde sosyal medyada sıkça karşılaştığımız konuların başında bay sistemi geliyor. Pek çok kişi 'Bay geçmek nedir? Futbolda bay sistemi nedir? Pass by ne demek?' sorularını araştırıyor. İşte bay sistemi hakkında merak edilenler...

Sosyal paylaşım sitelerinde 'bay sistemi' konusu gündem oldu. Lig usulü veya eleme usulüyle oynanan turnuvalarda duyduğumuz bay geçmek kavramı arama motorunda araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Bay geçmek nedir? Futbolda bay sistemi nedir? Pass by ne demek? İşte bay geçmek ile ilgili merak edilenler...

FUTBOLDA BAY GEÇMEK NEDİR? BAY SİSTEMİ NEDİR?

Bir futbol kupasında veya liginde takımların sayısının tek sayıya denk gelmesi durumunda takımlar müsabaka için eşleşecek rakip bulurken bir takım rakipsiz kalır. Sırayla her hafta bir takım rakipsiz kalır. Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için de ‘Bay geçmek’ ifadesi kullanılır.

Yani tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için ‘bay geçti’ denir. O hafta maç oynamaz o ekip ya da kişi.