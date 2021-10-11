Futbolcudan iki kız çocuğu akrabasına iğrenç istismar!

İki kız kardeş yıllarca akrabaları tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Başlayan öfke nöbetleri sonrası henüz çocuk yaşta sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı. 7 yaşındaki S.K. ile 11 yaşındaki E.K.'yi istismar eden akrabanın ise 2. Lig takımı futbol oyuncusu olduğu ortaya çıktı. Şu an 11 ve 15 yaşında olan çocukları taciz eden futbolcu Erhan K.'nin 25 yıla kadar hapsi isteniyor. İstismarcı akraba Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

2. Lig takımı futbol oyuncusu, yıllarca iki küçük kız çocuğuna istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanacak.

7 yaşındaki S.K. ve 11 yaşındaki E.K. isimli iki kardeş, İstanbul Bayrampaşa 'da ikamet ediyordu. İki kardeş, yaklaşık 5 senedir, çocuk yaşlarında olmalarına rağmen sinir krizi geçirmeye başladılar. Aile, kızlarına ne olduğunu anlayamazken iki kardeşin öfke nöbetleri, sinir krizlerine dönüşmeye başladı.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastane sinde tedavi gören iki kardeşin durumu her geçen gün kötüye gidiyordu. Henüz çocuk yaşlarında hastanede tedavi altına alınan kardeşler, tedaviye yanıt vermeye başladı. İki kardeşin günler sonra bir akrabası tarafından istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Dedelerinin kanser tedavisi görmesi nedeniyle yıllar süren tacize sessiz kalan iki kardeşin psikolojilerinin bozulduğu belirlendi.

ÖFKE NÖBETLERİ TEDAVİ EDİLDİ

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; S.K. ve E.K.'nin 2009 yılından itibaren tacize maruz kaldıkları, ailesinin ise durumu fark edemedikleri ve bu nedenle kardeşlerin psikolojik rahatsızlık yaşadığı tespit edildi. Hastane, yapılan tedavi sonrası savcılığa durumu ihbar etti. Anne Zeyno K., kızı E.'nin halen 15 yaşında, S.'nin ise 11 yaşında olduğunu, son 4-5 yıldır öfke kontrolü problemi yaşadığı için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürdüğünü tedavi olduğunu, burada kızının tedavi sırasında yaşadıkları tacizden haberdar olduklarını anlattı. Baba, kızlarının tedavi görüp iyileşmesini istediğini, bu nedenle akrabasından şikayetçi olduğunu söyledi. Baba, duydukları sonrası kalp krizi geçirdi ve tedavi altına alındı.

TACİZCİ FUTBOLCU ÇIKTI

Savcılıkta mağdur S.K., yıllar süren tacize ablasının da maruz kaldığını, evde yalnız oldukları için sürekli eve giren akrabasının özel bölgelerine dokunduğunu, istismar ettiğini, kendisini ve ablasını tuvalete kilitleyerek akşama kadar tuvalette beklediklerini ve yaşadıklarını psikiyatriye anlattı. Aile, kızlarının daha fazla yıpranmaması için şikayetçi olmadıklarını söyledi. 2. Lig takımı futbol oyuncusu akraba ise, çocuklar tarafından yanlış anlaşıldığını ileri sürdü.

DAVALIK OLDU

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, akraba Erhan K. Hakkında her iki mağdura karşı, geniş zaman dilimi içerisinde birden fazla çocuğun cinsel istismarı suçunu, yine mağdurları cinsel istismar sırasında zorla, korku ile alıkoyması nedeniyle de, cinsel amaçlı alıkoyma suçunu işlediği gerekçesiyle dava açtı. 25 yıla kadar hapsi istenen akraba, 'İki Ayrı Çocuğun Cinsel İstismarı, İki Ayrı Çocuğu Cinsel Amaçlı Alıkoyma' suçlarından Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.