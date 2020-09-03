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Futbol ateşi D-Smart'ta yanıyor

03 Eylül 2020 Perşembe - 12:28 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 12:28

Galatasaray'ın hazırlık maçı ve Avrupa Ligi ön eleme maçları D-Smart ve D-Smart GO'da yayınlanacak.


Futbol ateşi D-Smart'ta yanıyor.Galatasaray'ın hazırlık maçı ve Avrupa Ligi ön eleme maçları D-Smart ve D-Smart GO'da yayınlanacak.
 
Maç programı  belli oldu:
 
Hazırlık maçı
 
3 Eylül Perşembe
 
17:00 Galatasaray-Hatayspor ( 77. KANAL SPOR SMART )
 
Avrupa Ligi ön eleme turu
 
17 EYLÜL – 2. Ön Eleme turu maçı ( 77. KANAL SPOR SMART )
 
Neftçi Bakü-Galatasaray
 
Turu geçerse;
 
24 EYLÜL – 3. Ön Eleme turu maçı ( 77. KANAL SPOR SMART )
 
Turu geçerse;
 
1 EKİM – Playoff Turu maçı ( 77. KANAL SPOR SMART )
 
D-Smart abonesi olmak için 08502660000 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

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