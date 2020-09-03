Futbol ateşi D-Smart'ta yanıyor.Galatasaray'ın hazırlık maçı ve Avrupa Ligi ön eleme maçları D-Smart ve D-Smart GO'da yayınlanacak.
Maç programı belli oldu:
Hazırlık maçı
3 Eylül Perşembe
17:00 Galatasaray-Hatayspor ( 77. KANAL SPOR SMART )
Avrupa Ligi ön eleme turu
17 EYLÜL – 2. Ön Eleme turu maçı ( 77. KANAL SPOR SMART )
Neftçi Bakü-Galatasaray
Turu geçerse;
24 EYLÜL – 3. Ön Eleme turu maçı ( 77. KANAL SPOR SMART )
Turu geçerse;
1 EKİM – Playoff Turu maçı ( 77. KANAL SPOR SMART )
D-Smart abonesi olmak için 08502660000 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.