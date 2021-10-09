Fury Wilder 3 ne zaman? Wilder - Fury maçı TSİ kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, canlı mı?

Tyson Fury ve Deontay Wilder 3. maçı ne zaman, hangi kanalda? ABD'li Deontay Wilder ile Büyük Britanyalı Tyson Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri bir araya geliyor. Üçüncü maçlarına çıkacak olan ikilinin maç saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Los Angeles’ya düzenlenecek Wilder Fury 3. maçı ne zaman?

ABD'nin Las Vegas kentinde 24 Temmuz'da yapılması planlanmasına rağmen Tyson Fury'nin yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanması nedeniyle ertelenen 3. maçın tarihi nihayet belli oldu.

WILDER - FURY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10 Ekim Pazar günü TSİ 04.00'te başlayacak karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

İki boksör, ilk olarak 2 Aralık 2018'de karşılaşmış ve mücadele berabere sonuçlanmıştı. 23 Şubat 2020'de yapılan ikinci karşılaşmayı ise Fury, 7. rauntta teknik nakavtla kazanarak Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu.

Fury, bugüne kadar çıktığı maçlarda 30 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Tek yenilgisini 32 yaşındaki boksör karşında alan Wilder'ın, 44 karşılaşmada 42 galibiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.

Bu maçı kazanması halinde Fury'nin, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde bulunduran Büyük Britanyalı Anthony Joshua ile karşılaşması bekleniyor.