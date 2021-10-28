Furkan Zıbıncı kimdir, ifadesi ortaya çıktı mı? Şebnem Şirin’i boğazından keserek öldüren Furkan Zıbıncı suç makine çıktı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 25 yaşındaki Şebnem Şirin'in öldürülmesinin ardından erkek arkadaşı olduğu söylenen Furkan Zıbıncı gözaltına alındı. Şebnem Şirin’in vahşice öldürülmesi gündeme bomba gibi düşerken olayın katil zanlısı Furkan Zıbıncı’nın kim olduğu ve tutuklanıp tutuklanmadığı merak sorgulanıyor. Peki, Furkan Zıbıncı kimdir, tutuklandı mı? Furkan Zıbıncı ifadesi ortaya çıktı mı? 23 yaşındaki Şebnem Şirin’i boğazından keserek öldüren Furkan Zıbıncı ile ilgili detaylar…

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 23 yaşındaki Şebnem Şirin, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğaz ve boynundan bıçaklanarak öldürülen gıda mühendisliği bölümü mezunu Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Peki, Furkan Zıbıncı kimdir, ifadesi ortaya çıktı mı? Şebnem Şirin’i boğazından keserek öldüren Furkan Zıbıncı detayları…

FURKAN ZIBINCI KİMDİR, TUTUKLANDI MI?

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta meydana gelen olayda Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede ölü olarak bulunmuştu. Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı(25), polis ekipleri tarafından kent merkezinde gözaltına alınmıştı. İfade veren bir görgü tanığı, şüphelinin sırtından yaralı olarak binadan ayrıldığını iddia etmişti. Gözaltına alınan katil zanlısı Zıbıncı'nın cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden genç kızın ise, erkek arkadaşı hakkında emniyete herhangi bir başvuruda bulunmadığı tespit edildi.

Zanlının emniyette verdiği ilk ifadesinde bir altın toptancısında çalıştığını, gıda mühendisi olan kız arkadaşı Şebnem Şirin'in evine zaman zaman gittiğini, bir süredir kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle tartıştıklarını aktardı.

ŞEBNEM ŞİRİNCİ KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Olay saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi'nde 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin’i salonda yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde Furkan Zıbıncı tarafından boğazından kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen cinayet şüphelisinin vücudunda ise herhangi bir yara izine rastlanmadı. Bir süredir birlikte olan Furkan Zıbıncı ve Şebnem Şirin'in zaman zaman aynı apart dairesinde kavga ettikleri, ayrılık aşamasında olan çiftin dün akşam yine son kez görüşmek için bir araya geldikleri öğrenildi.

Bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'in evine aralıklarla gidip kaldığı, olayın ardından kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Şebnem Şirin'in Denizli'de bir şarapçılık şirketinin ortağının torunu olduğu öğrenildi.

AKP SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: YARGILAMA SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz" dedi.

Ömer Çelik, "Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz. Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekun olmalıdır. Bu mücadele bir politik ve toplumsal tartışma alanı değil, şiddete karşı dayanışma olmalıdır" ifadelerini kullandı.