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Furkan vakfı kurucu başkanı Kuytul'a hapis istemi

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 9:44 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 9:44

Adana'da yapılan operasyonda 24 vakıf görevlisiyle gözaltına alınarak emniyetteki sorgusu devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının kurucu başkanı Alparslan Kuytul hakkında daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 7 yıl hapis cezası isteniyor.


Cumhuriyet savcılığınca, ihbarlar doğrultusunda Kuytul hakkında daha  önce "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret"  suçlarından başlatılan soruşturmalar tamamlanıp 2 ayrı iddianame hazırlandı.
 
Adana 2. ve 22. Asliye Ceza Mahkemelerince kabul edilen iddianamelerde  Kuytul için 7 yıl hapis cezası istendi.
 
Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianamede, Kuytul'un video  paylaşım sitesinde 1 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan konuşmasında  Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirtildi.
 
Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ise  Kuytul'un vakfa ait sosyal paylaşım sitelerine yüklenen video görüntülerinde,  Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini destekler mahiyette  açıklamalar yaptığı belirtildi.
 
İddianamede, Kuytul'un konuşmalarında darbe girişimi sonrası tutulan  demokrasi nöbetlerine de tepki gösterip "Demokrasi dediğiniz zaman tüm haramları  da kabul etmiş oluyorsunuz. Ben söylüyorum kim demokrasi için sokaklara çıkarsa  gayri İslami bir düzeni savunmuş olur. Bunun da hesabını Allah'a verir." diyerek  halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği aktarıldı.
 
Kuytul'un, halk arasında dini inanç ve siyasi düşünce ayrımı yaptığı  belirtilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:
 
"Halkın bir kesimini ve özellikle kendi etrafına topladığı  taraftarlarını diğer kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği,  taraftarlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösteriye emniyet güçlerinin müdahale  etmesi üzerine yaptığı konuşmalarda insanların dini inanç ve duygularını da  kullanarak taraftarlarını halkın bir kesimi ve olaya müdahale eden emniyet  güçleri aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, kamu barışına zarar verdiği, 15  Temmuz hain darbe girişiminde bulunanlara karşı halkın direnmesini ve demokrasi  nöbetlerini tutmalarına karşı gelen konuşmalarda bulunduğu, Cumhurbaşkanına  hakaret ederek ülkemizin ve bölgemizin içerisinden geçtiği süreçte kaos ve  kargaşa yaratmaya yönelik olduğu, şüphelinin son zamanlardaki söylemlerinde kin  ve düşmanlık tahrikinin daha da arttığı, bu itibarla halkımız arasında  yaratılmaya çalışılan ayrımcılık, kin ve düşmanlık tahrikinin kamu güvenliği  açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına neden olduğu  anlaşılmıştır."
 
Sanık Kuytul'un önümüzdeki günlerde 2 ayrı davadan yargılanmasına  başlanacağı öğrenildi.
 
Vakfa yönelik operasyon
 
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş  amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket  ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan  Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ve sorumluların arasında yer aldığı 27 kişi  hakkında gözaltı kararı verilmişti.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30  Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan  Kuytul'un da aralarında yer aldığı 25 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına  alınmıştı.
 
Vakfın genel merkezinin bulunduğu binada yapılan aramalarda, bir kasa  ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti.
Kuytul ve diğer şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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