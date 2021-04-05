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Furkan Palalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

05 Nisan 2021 Pazartesi - 17:07 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 17:07

Oyuncu Furkan Palalı'nın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Testi pozitif çıkan Palalı'nın tedavisine evde devam edildiği ifade edildi.


34 yaşındaki oyuncu Furkan Palalı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Palalı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu söylendi. Ünlü oyuncunun tedavisine evde devam edildiği ifade edildi.
 
Gazeteci Birsen Altuntaş, Furkan Palalı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncularından Furkan Palalı'nın korona test sonucu pozitif çıktı. Tims&B imzalı dizinin çekimleri durdu ve bütün ekibe yeniden test yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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