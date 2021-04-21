Furkan Dede neden yok? Survivor ekstra furkan dede neden ayrıldı, kovuldu mu?

Survivor Ekstra sunucularından Furkan Dede hakkındaki araştırmalar Survivor Ekstra'da yer almaması üzerine arttı. Furkan Dede'nin olmayışı üzerine izleyiciler 'Furkan Dede neden yok, neden ayrıldı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasından sonra yayınlanan Survivor Ekstra’da sunuculuk yapan Furkan Dede yerine programda Hakan Hatipoğlu sunuculuk yapıyor. Peki ama Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok?

FURKAN DEDE NEDEN AYRILDI?



İddilara göre başarılı sunucu Furkan Dede'nin işine son verilmişti. Ünlü sunucunun yerine ise Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu getirildi.