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Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu olaylı geceyi anlattı
Oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar ile gittiği otelde olay çıkarıp beş garson ile üç emniyet mensubunu yaralayan Furkan Çalıkoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre, sevgilisi Ayşegül Çınar ile Beyoğlu Karaköy'de gittikleri otelin restoranında kavga çıkaran ve 5 garson ile 3 emniyet mensubunu yaraladığı için tutuklanan Furkan Çalıkoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.