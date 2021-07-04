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Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu olaylı geceyi anlattı

Oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar ile gittiği otelde olay çıkarıp beş garson ile üç emniyet mensubunu yaralayan Furkan Çalıkoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı.

Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu olaylı geceyi anlattı Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre, sevgilisi Ayşegül Çınar ile Beyoğlu Karaköy'de gittikleri otelin restoranında kavga çıkaran ve 5 garson ile 3 emniyet mensubunu yaraladığı için tutuklanan Furkan Çalıkoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.
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