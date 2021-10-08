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Furkan Andıç: Hüzünlü bir reddedilme hikayem var

Furkan Andıç, Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, bir zamanlar yaşadığı reddedilme hikayesini anlattı.

Furkan Andıç: Hüzünlü bir reddedilme hikayem var 'Adını Feriha Koydum', 'Kaçak Gelinler', 'Kırgın Çiçekler', 'Tatlı İntikam', 'Kardeş Çocukları' ve 'Çatı Katı Aşk' dizilerinde rol alan Furkan Andıç, İbrahim Selim’in “Hiç reddedildin mi?” sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.
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