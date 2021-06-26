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Funda Arar'ın şok değişimi! 'Televizyonda görünce tanıyamadım'
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Funda Arar, Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' programının 25 Haziran Cuma akşamı ekranlara gelen bölümüne konuk oldu. Eğlenceli anların yaşandığı gecede ünlü şarkıcı, yüzündeki değişimle dikkat çekti.
Bir çocuk annesi Funda Arar, uzun bir aradan sonra 'Kuzey'in Oğlu' programında izleyici karşısına çıktı. Performansı beğeni toplayan şarkıcının değişimi sosyal medyada gündem oldu.