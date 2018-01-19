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Fukuşima'nın 2 nolu reaktöründeki erimiş nükleer yakıta ulaşıldı

AA |  19 Ocak 2018 Cuma - 20:58 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 20:58

Japonya'da 2011 yılındaki deprem ve ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Daiçi Nükleer Santralinin tahliyesi için çalışmalar yürüten ekipler 2 nolu reaktördeki tehlikeli nükleer yakıt kalıntılarına ulaşmayı başardı.


 Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, santrali işleten  Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO) reaktör enkazında keşif yapmak üzere  geliştirilen teleskopik robot kolunun ucuna yerleştirilen kamerayla erimiş  haldeki nükleer yakıt yığınının konumunu belirlediğini duyurdu.
 
Ana soğutma tankının altında bulunan yığının, rektörün basınç tankını  eriterek aşağıya sızdığı tahmin ediliyor.
 
 Nükleer yakıt kalıntılarının yerinin tespiti, santralin tümüyle  tahliye edilmesi yolunda önemli bir adım.
 
 Fukuşima Nükleer Santralinin 1, 2 ve 3 nolu reaktörlerinde kaza  sonrası soğutma sistemlerinin çalışmaması nedeniyle yakıt tankları erimişti.
 
Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve  sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santralinde radyoaktif sızıntıya  neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntının ardından evlerini terk  etmek zorunda kalmıştı.
 
 Fukuşima'daki sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin nihai  olarak tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.
 
  
 

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Fukuşima Kaponya nükleer
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