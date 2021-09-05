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Fukuşima'daki radyoaktif atık su okyanusa salıverilecek

05 Eylül 2021 Pazar - 17:58 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 17:58

Japonya'da Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun tahliye edilmesi için okyanusun altında 1 kilometrelik tünel inşa edilecek.


Kyodo ajansının santral işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO)  kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japon firma, atık suyun salıverilmesine  yönelik santralin altından okyanusa doğru tünel kuracak.

Bu kapsamda işlenmiş atık suyu yasal standartlar çerçevesinde daha da  sulandırarak, radyoaktivitesini düşürmeyi planlayan TEPCO, denizi altına inşa  edeceği 1 kilometrelik tünel vasıtasıyla Pasifik Okyanusuna salıverecek.

Tünel, Dai-içi santralindeki 5 numaralı reaktör yakınlarında deniz  yatağındaki dip kayalar oyularak inşa edilecek ve doğu yönüne 1 kilometre boyunca  uzanarak, avlanma yetkisi verilmeyen sahada, atık suyu denizle buluşturacak.

İnşaat için Nükleer Düzenleme Kuruluna (NRA) yakın gelecekte resmen  başvurması beklenen TEPCO, projeye ilk kazmayı gelecek yıl başında  vurmayı  planlıyor.

Merkezi hükümet, salıverilme sürecinin ise 2023 yılının bahar  aylarından başlatılacağını açıklamıştı.

KOMŞU ÜLKELER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl önce  meydana gelen deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer  santralindeki atık suyun denize boşaltılacağını nisan ayında açıklamıştı.

Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan  tepki gösterirken ABD "anlayışla karşıladığını", UAEA ise desteklediğini  açıklamıştı.

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