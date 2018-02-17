Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan o müdür serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş baronu olarak bilinen ve İstanbul 'un bir çok ilçesinde sauna ve masaj salonları bulunan Hakan Ato ve çetesine yönelik olarak önceki ay operasyon düzenlemiş, Ato ve adamları olduğu öne sürülen 19 şüpheliyi gözaltına almıştı. Sauna ve masaj salonu işletmeciliği adı altında fuhuş yaptırdığı ve yanında çalıştıdığı kadınlara şiddet uygulayıp tehdit ve şantajla fuhuşa sürüklediği belirlenen Ato'nun 13 mekanı ile 56 dairesi, 8 lüks otomobil ve 1 motosikletine de tedbir kararı koyulmuştu.

3 KEZ OPERASYONA UĞRAMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda üç kez operasyon düzenlenen Hakan Ato ve şebekesinin bazı kamu görevlileriyle ilişkilerini de belirleyen Organize polisi, 11 polis ve bir eski İl Özel İdare çalışanını tespit etti.

2 ESKORT KADININ İFADESİ

Yapılan soruşturmada ifadesi alınan ve Hakan Ato'nun yanında çalıştıkları öne sürülen 2 eskort kadın, eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü hakkında bazı iddialarda bulunup, birisi eski Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu ile birlikte olduğunu ve masaj salonlarına dokunmaması için para verdiğini söylerken diğeri de iddiaları tasdik eden ifade vermişti.