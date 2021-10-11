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Fuhuş operasyonu! 155 kadın...

Fuhuş operasyonu! 155 kadın... Trabzon’da, polis ekiplerince son 3 ayda düzenlenen fuhuş operasyonlarında, 67’si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı.
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