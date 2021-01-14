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Fuhuş için anlaştılar! Otel odasında böyle basıldılar

14 Ocak 2021 Perşembe - 14:45 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 14:45

İstanbul’da iki arkadaş para karşılığında cinsel ilişkiye girmek isterken az daha canlarından oluyordu. İki arkadaş daha önceden tanıdıkları ve fuhşa aracılık ettiklerini bildikleri D.H ve E.A ile anlaştı. Otelde kadınlarla buluşan arkadaşların odası gece 02.00’da D.H ve E.A tarafından basıldı. İki arkadaşı döven D.H ve E.A paralarını ve telefonlarını da alarak otelden ayrıldı.


İstanbul Fatih’te yaşanan olayda 24 yaşındaki Muhammed Milad H. ile 25 yaşındaki Muhammed R. para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için fuhşa aracılık eden D.H ve E.A’dan yardım istedi. H. ve A. ile 18 Temmuz tarihinde buluşan iki arkadaş fuhuş konusunda anlaştı. Aynı gün saat 23.00 sıralarında kendileri için ayarlanan apart otele giden iki arkadaş gelen kadınlarla cinsel ilişkiye girdi. Kadınlar odadan çıkınca gece 02.00’da oda fuhşa aracılık eden iki kişi tarafından basıldı. İki arkadaşı darp eden şüpheliler sonrasında da arkadaşların telefonlarını ve 870 lira parasını alarak odadan kaçtılar.
Olayın ardından soluğu poliste alan iki arkadaş kendilerini darp eden ve paralarını alan şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından hızla soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin yerlerini tespit ederek operasyon düzenledi.
 
TUTUKLANDILAR
 
Gözaltına alınan D.H ve E.A çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı önceki günlerde tamamlayan savcılık şüpheliler hakkında “nitelikli yağma” ve “kasten yaralama” suçlarından 21 yıl 6 aydan 34 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı. (Milliyet)

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