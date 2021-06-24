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Fuhuş baskını yapılan evde polis yeleği çıktı

Fuhuş baskını yapılan evde polis yeleği çıktı Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
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