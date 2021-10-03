Haberler »

Siyaset Haberleri »

Fuat Oktay: Sadece geçtiğimiz 3 yılda ülkemize 240 yeni yurt binası kazandırdık

Fuat Oktay: Sadece geçtiğimiz 3 yılda ülkemize 240 yeni yurt binası kazandırdık