Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Oktay, "Demokrasimizi yıllarca sekteye uğratıp aziz milletimizin iradesini hiçe sayanları, 27 Mayıs'ın arkasındaki güçleri, 12 Eylül’ün hazırlayıcılarını, 28 Şubat ve 15 Temmuz’un destekçilerini millet olarak hiç unutmadık, unutmayacağız. Üzerinden 41 yıl geçmesine rağmen 12 Eylül’de yaşanılanları utançla hatırlıyoruz ve bugün kararlılıkla bir kez daha söylüyoruz; milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız" dedi.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Fuat Oktay: Milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız
Fuat Oktay: Milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız
DHA | 12 Eylül 2021 Pazar - 11:58 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 11:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12 Eylül'de yaşanılanları utançla hatırladıklarını belirterek, "Milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız" dedi.
- İçişleri Bakanı Soylu'dan 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması
- Kripto paralar tepetaklak oldu! Bir tek o rekor kırdı
- Danla Bilic eski dostu Kerimcan Durmaz'ı kızdırdı!
- Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü
- Oyuncu Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar evlendi! Düğüne ünlü akını...
- Pençe-Şimşek bölgesinden acı haber! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı