Fuat Oktay: Enerjideki artışı vatandaşımıza yansıtmadık
DHA | 20 Ekim 2021 Çarşamba - 14:40 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 14:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Küresel enerji piyasalarındaki anormal artışları göğüsleyerek vatandaşımıza yansıtmadık; bundan sonra da küresel eğilimlerin milletimize etkisini en asgari düzeyde tutmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları söyledi:
Salgın kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla alınan tedbirler 2021 yılı ağustos ayı itibarıyla toplam 705,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız.
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