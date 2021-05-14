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Fuat Oktay'dan Kurz'a tepki: İsrail'in katliamının altına imzasını attı

14 Mayıs 2021 Cuma - 23:54 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 23:54

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avusturya başbakanlık binasına çekilen İsrail bayrağına tepki göstererek, "Avusturya Başbakanı sergilediği tavırla İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın altına imzasını attı" dedi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmesine tepki gösterdi.
 
Kurz'un sergilediği bu tutumu, "insanlık tarihine kara leke" olarak adlandıran Oktay, Twitter'dan şu açıklamada bulundu: 
 
"Avusturya Başbakanı sergilediği tavırla İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın altına imzasını attı. Filistin'de çocukların katliamına ortak olan, vicdan yoksunu bu zatın Avrupa'da artan İslam düşmanlığı ve faşizme de cesaret veren tutumu insanlık tarihine düşülen kara bir lekedir."

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Cumhurbaşkanı Oktay Avusturya
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