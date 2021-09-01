Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "G20'de en büyük 2'nci büyüme yine Türkiye'den. 2021 2'nci çeyrekte ekonomimiz yüzde 21,7 büyüdü. Sanayimizin ve ihracatımızın büyümedeki etkisini görmek ayrıca memnuniyet verici. Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yaklaşımımız bundan sonra da devam edecek" dedi.
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Fuat Oktay: Büyüme yaklaşımımız devam edecek
DHA | 01 Eylül 2021 Çarşamba - 12:55 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 12:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ekonomisi 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdüğünü belirterek, "Büyüme yaklaşımımız bundan sonra da devam edecek" dedi.
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