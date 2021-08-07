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Fuat Oktay, altın ve gümüş madalya kazanan kadın boksörleri kutladı

AA |  07 Ağustos 2021 Cumartesi - 16:33 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 16:33

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.


Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokyo 2020'de,  Olimpiyat Oyunları tarihinde boks dalında kazandıkları madalyalarla bizlere  ilkleri yaşatan, ülkemizi gururlandıran kızlarımızı yürekten kutluyorum."  ifadesini kullandı.

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Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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