Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokyo 2020'de, Olimpiyat Oyunları tarihinde boks dalında kazandıkları madalyalarla bizlere ilkleri yaşatan, ülkemizi gururlandıran kızlarımızı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
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Fuat Oktay, altın ve gümüş madalya kazanan kadın boksörleri kutladı
AA | 07 Ağustos 2021 Cumartesi - 16:33 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 16:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.
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