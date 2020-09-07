Fuat Ocak kimdir? Twitter’da gündem olan Gökçen Ocak olayı nedir?

Gökçen Ocak olayı sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girince, hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Gökçen Ocak'ın Sosyal medya üzerinden yayınladığı video kısa sürede gündem oldu. Yayınladığı videoda Kayınvalidesinin yakın zamanda silahla vurulduğunu ve ölümden döndüğünü ifade eden Gökçen Ocak eşinin amcası tarafından defalarca tacize uğradığını, tehdit edildiğini anlattı. Eşinin amcası Fuat Ocak'ın kendisine yaptığı hareketleri de paylaşan Gökçen Ocak'ın bu paylaşımları sonrası 'Fuat Ocak Tutuklansın' etiketi binlerce mesaj aldı.

Maltepe Gülsuyu'nda yaşayan Gülşen Ocak, sosyal medya hesabından kendisine yapılan tehdit ve tacizi paylaştı. Eşinin amcası Fuat Ocak tarafından hakaretlere uğradığını ifade eden kadın 'Ölmek istemiyorum, çocuğuma annelik yapmak istiyorum. Kayınvalidem yeni vuruldu ben de vurulmak istemiyorum." dedi. Çekilen videoda Fuat Ocak'ın "Oğlum bunlar adam değil ki bu sefer ben sizi kökten halledeceğim, göreceksiniz." dediği görülüyor. İşte Gökçen Ocak olayının detayları…

GÖKÇEN OCAK OLAYI

"İstanbul Maltepe'de eşimin akrabaları tarafından devamlı tehdit ediliyorum can güvenliğim yok. Fuat Ocak çıkan bir tartışma da oğlu Aykut Ocak'a silah vererek kayınvalidemi vurdurdu şimdi sıra bende Devamlı tehdit ediliyorum, taciz ediliyorum. DUYUN NE OLUR!

Aksam 23’de alınıyoruz gece 3'de eve geliyoruz. Şikayetimizi geri çekmemiz için her şeyi yaşattılar bize şikayetimizi geri çektik fakat tehdit hakaret ve tacizler hala devam ediyor kolluk kuvvetleri ve gerekli mercilere lütfen etiket yapın ÖLMEK İSTEMİYORUM"