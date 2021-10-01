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Fuat Güner 150 kişiye 1.000 lira gönderdi

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin (MÜYORBİR) 11'inci Olağan Genel Kurulu önceki gün İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. Burhan Şeşen ve Ahmet Koç’un MÜYORBİR’in yönetimine seçilmek için yarıştığı genel kurulda; Fuat Güner, Ömür Gedik, Işın Karaca, Deniz Arcak, Derya Uluğ gibi birçok sanatçı oy kullandı.

Fuat Güner 150 kişiye 1.000 lira gönderdi Fuat Güner, bu yıl MFÖ olarak 50'nci sanat yıllarını kutlayacaklarını belirterek, "50'nci yıla özel projelerimiz var. Bizim yerimizi alacak bir grup çıksın isterim ama şu an yok" dedi.
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