Fuat Erdal kimdir? Anadolu Üniversitesi yeni rektörü Fuat Erdal nereli, kaç yaşında? İşte Fuat Erdal biyografi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre 6 üniversiteye rektör atandı. Çomaklı'nın yerine Anadolu Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨ olarak Prof. Dr. Fuat Erdal atandı. Erdal, İbn Haldun Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili ve İktisat Bölüm Başkanı olarak görev yapıyordu. Peki, Fuat Erdal kim? Fuat Erdal nereli? İşte Fuat Erdal biyografisi…

Cumhurbaşkanlığı atama kararları ile İbn Haldun Üniversitesinde görev yapan akademisyen Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Fuat Erdal’ın getirilmesinin ardından, Prof. Dr. Fuat Erdal hakkında merak edilenler de arttı. Fuat Erdal kimdir? Fuat Erdal kaç yaşında ve nereli? Fuat Erdal biyografisi!

FUAT ERDAL KİM, NERELİ?

İktisat lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ, Leeds ve Nottingham üniversitelerinde tamamlamıştır. İktisadi kalkınma ve uluslararası iktisat alanında doçentlik ünvanını almıştır. Çeşitli üniversitelerde kadrolu ve yarı zamanlı olarak çalışmış, iktisada giriş, makroiktisat, kalkınma iktisadı, uluslararası iktisat ve yönetim ekonomisi dersleri vermiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, bidiriler sunmuştur. Halen İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı olarak görev yapmaktadır.