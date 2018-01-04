FT: Turistler Türkiye'ye geri dönüyor

Gazete, Batılı turistlerin çoğunlukla Türkiye yerine İspanya 'yı tercih etmeye devam ettiğini, Rus ve Ortadoğuluların bu boşluğu doldurduğunu belirtti.

2016 yılında yaşanan saldırılar ve darbe girişiminin turist sayısında ciddi düşüşe yol açtığı belirtilen haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, 2014 yılında 36 milyon turistle rekor kırmıştı. 2016'da bu sayı, son on yılın en düşük rakamı olan 25 milyona geriledi. Ancak 2017'den son veriler bu rakamın 32 milyona ulaştığını gösteriyor. Turistler çabuk unutuyor gibi görünüyor. Canlanma, terörizm tehdidinin azalması sonrası gerçekleşti."

FT, hükümetin turizme desteğinin de yükselişte payı olduğunu yazdı.