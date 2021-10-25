Friends dizisinin Gunther'ı James Michael Tyler kimdir? İşte James Michael Tyler hayatı...

Friends dizisinde canlandırdığı Gunther rolüyle tanınan Amerikalı aktör James Michael Tyler hayatını kaybetti. 59 yaşında olan Tyler, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Tyler, prostat kanserinin dördüncü evresindeydi. Peki, Friends dizisinin Gunther'ı James Michael Tyler kimdir? İşte James Michael Tyler'ın hayatı...

Friends dizisindeki Gunther rolüyle tanınan Amerikalı aktör James Michael Tyler 59 yaşında hayatını kaybetti. ames Michael Tyler'a dördüncü seviye prostat kanseri teşhisi konmuştu. Tyler'in Los Angeles 'taki evinde öldüğü duyuruldu.

JAMES MİCHAEL TYLER KİMDİR?

28 Mayıs 1962 doğumlu Amerikalı olan oyuncu Friends dizisindeki Gunther rolü ile tanınmıştı.

2018 yılında Tyler'a ileri düzeyde prostat kanseri teşhisi konmuş, daha sonra ise hastalık kemiklerine yayılmıştı.

Menajeri açıklamasında, Tyler'ın çok sayıda insana yardım etmek isteyerek kanser hikayesini cesurca paylaştığını ve insanların prostata yönelik test yaptırması için kampanyalar yürüttüğünü de aktardı.