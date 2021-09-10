Fren mesafesini yüzde 8 kısaltıyor!

Otomotiv dünyası otonom, daha çevreci ve güvenli araçlara odaklanmış durumda. Continental firması Hannover’de düzenlediği etkinlikte yeni spor lastiği SportContact 7’yi tanıttı. Spor araçlara özel yüksek performans lastiği olan yeni lastik ülkemizde 19 ila 23 inç arası toplam 42 ürünle satışa sunulacak.

Yeni SportContact 7, yolda yüksek performans göstermek isteyen sürücüler için son derece güvenli, yol tutuş odaklı ve yüksek kilometre yapan bir seçenek sunuyor.

Yarış pistindeki performansı bir önceki modele göre yüzde 10 artırılmış olan SportContact 7 ile ıslak zeminde frenleme mesafesi yüzde 8, kuru fren yapıldığında da öncekine oranla yüzde 6 azalırken kilometre performansı da yüzde 17 artıyor.

Daha yüksek km performansı



Continental SportContact 7, adaptif sırt tasarımı kuru ve ıslak yollara uyum sağlarken, boyuta özel sırt tasarımı ile her araçta maksimum sürüş keyfi sunuyor. Continental Yöneticisi Prof. Burkhard Wies,"Bu ürünü geliştirmemizin odak noktasında her araç sınıfı için piyasadaki en iyi spor yaz lastiğine sahip olma hedefimiz yer alıyordu.

Buna sürücüleri kuru ve ıslak yollarda veya yarış pistinde önemli ölçüde geliştirilmiş bir sürüş deneyimine ulaştırmak ve kullanıcılara önceki modelden yüzde 17 daha yüksek kilometre performansı sunmak da dâhildi. Yakıt verimliliğinde AB etiket değeri 'C' ile sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.



Testlerde başarılı oldu



SportContact 7, süper spor otomobiller de dahil olmak üzere spor özelliklere sahip Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, Audi'nin RS serisi ve M GmbH'nin spor BMW'sinin de dâhil olduğu geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Ford Focus III RS ve Mini Cooper S Clubman gibi kompakt modellerde bu yelpaze içerisinde yer alıyor.

Porsche 4 S GT, AMG, Lamborghini ve McLaren'den çeşitli araçlar için de uygun boyutları olan SportContact 7, denenmiş ve test edilmiş popüler bir spor yaz lastiğinin son nesli olarak karşımıza çıkıyor. SportContact 7, altı yıl önce üretimine başlandığından bu yana, Auto Bild de dâhil olmak üzere çeşitli dergi testlerini kazandı ve en iyi yorumları aldı.