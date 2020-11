Freddie Mercury kimdir? Freddie Mercury şarkıları ve hayatı!

Bugün Rock efsanesi Queen grubunun solisti Freddie Mercury'nin 29'uncu ölüm yıldönümü. Rock müziğin gelmiş geçmiş en güçlü ismi olarak adlandırılan Freddie Mercury ünlü birçok şarkıya imza attı ve Queen ile bir döneme damga vurdu.

FREDDİE MERCURY KİMDİR?

Queen'in solisti Freddie Mercury 5 Eylül 1946'da Zanzibar'da doğdu. Parsi kökenli bir ailede zamanın İngiliz kolonisi olan Zanzibar adasında (şimdiki Tanzanya 'nın bir parçası) doğan Freddie Mercury, Bombay'daki (Hindistan) St. Peter yatılı okuluna geri gönderildi. Bu okulda piyano çalmayı öğrenen sanatçı, ilk grubu The Hectics'e katıldı. Çocukluğunun büyük kısmını Hindistan 'da büyük annesi ve teyzesi ile geçiren Mercury, Zanzibar'a dönmeden önce St. Mary's Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Zanzibar'daki 1964 devrimi nedeniyle, 17 yaşındayken ailesi ile birlikte Birleşik Krallık 'a taşındı. Ealing Art College'da Sanat ve Grafik Tasarım alanında diploma aldı.

Mercury, Parsi kökenli olduğunu pek çok hayranından gizledi ve röportajlarda soykütüğünden nadiren bahsetti. Çoğu kaynakta Freddie Mercury'nin Hint kökeninden geldiği belirtilse de, aslında kendisi İran 'a Müslümanlık geldiği zaman Hindistan'a göç eden Zerdüştlerin soyundan geliyor. Pek çok arkadaşı, Mercury'nin etnik kökeninden utandığını ve uzun yıllar Hint göçmenlere karşı şiddet ve ırkçı isyan hareketlerine sahne olmuş bir ülkede ırkçı bir tepkiden korktuğunu açıkladı.

FREDDİE MERCURY NASIL ÖLDÜ?

Freddie Mercury, 24 Kasım 1991'de AIDS 'in getirdiği komplikasyonlar sonucu Londra ’da yaşamını yitirdi. Ölümü, bu hastalık hakkında toplum bilincinin artmasını ve farkındalık yaratılmasını sağladı.

QUEEN ÖNEMLİ ROCK GRUPLARINDAN BİRİ OLDU

Gerçek adı, Farrokh Bulsara olan Mercury, sesi, sahnedeki duruşu ve şovuyla hala dünyanın en güçlü vokali olarak anılıyor. Opera ile rock müziği harmanlayarak yeni bir müzik anlayışıyla dünyayı kasıp kavuran Mercury, Queen grubunun kurucusu ve bugünlere gelmesindeki en büyük etkenlerinden biri olarak adlandırılıyor. Mercury'nin vokaliği ile birlikte Queen grubu 300 milyon civarı bir satış başarısı elde etti. Queen genel olarak The Beatles'den sonraki en önemli rock grubu olarak kabul görür.

İLK ASYALI ROCK STAR: FREDDIE MERCURY

Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now, Killer Queen ve Crazy Little Thing Called Love gibi pek çok uluslararası hit parçanın yazarı olan Mecury, sahnede olduğu yıllarda sahip olduğu dış görünüş ile ne kadar komplike bir özgüvene ve cesarete sahip olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Yıllarca Queen grubundaki çalışmaları ile birlikte solo olarak da çalışan Mercury, ayrıca İlk Asyalı rock star olarak adlandırılıyor.

Mercury'nin şarkılarında dikkati çeken en büyük özellik, rock, heavy metal ve disco gibi farklı tarzları kullanabilmesiydi. Popüler şarkı yazarlarının besteleriyle karşılaştırıldığında Freddie Mercury'nin eserlerinin müzikalite açısından kompleks olduğu görülüyordu.

MERCURY'NİN SESİ 4 OKTAVDI

Normal konuşma sesi bariton aralığında olmasına karşın şarkı söylerken sesi tenor olan Mercury’nin kaydedilmiş vokal aralığı yaklaşık 4 oktavdı. Vokal aralığa ilaveten Mercury teknik olarak zor şarkıları da çok güçlü bir sesle yorumladı. Ancak ses tellerindeki nodüllerden rahatsız olması nedeniyle pek çok konserinde yüksek notaları düşürdü. Mercury hiç formal vokal eğitimi almadı.

Queen ile yaptıkları çalışmalara ilaveten Mercury iki de solo albüm çıkardı: "Mr. Bad Guy" (1985) ve "Barcelona" (1988). İlki daha çok pop ağırlıklı, disko ve dans müziği tarzında, ikincisi ise Mercury'nin hayranı olduğu opera sanatçısı Montserrat Caballé ile birlikte kaydedilen bir albümdü. Britanya 'da albüm listelerinde 23 hafta kalmasına rağmen, Queen'in diğer albümlerine göre "Mr. Bad Guy"ın ticari anlamda pek de başarılı olmadığı söylenir. Buna karşın, 1993'te "Living On My Own"'un bir remiksi (aynı albümden bir şarkı) Britanya listelerinde birinci sıraya yükseldi, 13 hafta listede kaldı. Ayrıca Mercury'ye ölümünden sonra Ivor Novello Ödülü’nü kazandırdı.