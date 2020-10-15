Fransız sunucunun o sorusu Aliyev'i güldürdü! Çarpıcı SİHA açıklaması! Ermenistan'a...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fransız kanalına verdiği röportajda Türk SİHA'larının başarısına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Ermeni ordusuna karşı büyük zafer elde edildiğini ifade eden Aliyev Fransız sunucusunun o sorusuna gülerek karşılık verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , Fransız kanalına verdiği röportajda Türk drone'larının Ermenistan kuvvetlerine karşı elde ettiği başarıyı vurguladı.

İŞGALCİ ERMENİ GÜÇLERİNE KARŞI ZAFER

İşgalci Ermenistan'a karşı yürüttüğü mücadelede, Ermeni kuvvetlerine karşı büyük zaferler elde etmeye devam eden Azerbaycan , Türkiye'den aldığı İHA ve SİHA'larla başarısına başarı katıyor.

Ermenistan'ın işgal hareketinin seyrini değiştiren bir başarı sergileyen Türk Bayraktar TB2 sayesinde sahada birçok zafer elde eden Azerbaycan, her fırsatta Türkiye'yle olan dayanışmasının da altını çiziyor.

"YETERİNCE ÇOK DRONE'UMUZ VAR"

France 24 kanalına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, verdiği röportajda Türk drone'larının saha çatışmasında Ermeni kuvvetlerine büyük zarar verdiğini açıkladı.

Fransız muhabirin "Kaç tane Türk drone'unuz var?" sorusuna gülerek "Yeterince var" yanıtını veren Aliyev, sayı vermenin güvenlik açısından doğru olmadığını vurguladı.

1 MİLYAR DOLARLIK TAM İSABET

Türk drone'ları sayesinde 1 milyar dolardan fazla Ermeni mühimmatının yok edildiğini söyleyen Aliyev, işgalci kuvvetlere karşı Azerbaycan ordusunun tüm silahlarını bir yana koyarak en büyük başarıyı drone'lar sayesinde elde ettiğini söyledi.