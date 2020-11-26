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Fransız senatosunun kararına Bakan Akar'dan sert tepki!

26 Kasım 2020 Perşembe - 14:50 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 14:55

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız Senatosunun sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan kararına ilişkin, "Fransa'nın AGİT Minsk Grubu'nun Eş Başkanı olarak tarafsız olması gerekmektedir. Bu karar ise bunun böyle olmadığını, Fransa'nın Karabağ ile ilgili çözümün değil, sorunun parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
  
Fransız Senatosunun sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan  kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, şunları söyledi:
 
"Fransız Senatosunun aldığı karar Karabağ sorununun 30 yıldır neden  çözülemediğinin açık bir göstergesi olmuştur. Fransa'nın AGİT Minsk Grubu'nun Eş  Başkanı olarak tarafsız olması gerekmektedir. Bu karar ise bunun böyle  olmadığını, Fransa'nın Karabağ ile ilgili çözümün değil, sorunun parçası olduğunu  bir kez daha göstermiştir."
 
 "Gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz"
 
Afganistan'da Hamid Karzai Havaalanı'nda ana havaalanlarının sivil  sektörlerin işletilmesi ile ilgili BAE ve Afganistan arasında bir anlaşma  imzalandığı hatırlatılarak, havalimanının askeri tarafının işletmesinden sorumlu  Türkiye'nin konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Elbette Afganistan'ın  egemen bir devlet olarak bu kararına saygı duyuyoruz. Her türlü kararı  alabilirler. Ancak BAE'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları göz önüne  alındığında, Kabil Havaalanı'nın askeri kısmının işletmesinden sorumlu olmamız  nedeniyle bu kararın hukuki ve operasyonel açıdan yeniden gözden geçirilmesi  gerektiğini değerlendiriyoruz." diye konuştu.
 
"Suçu birbirlerine atma gayretindeler"
 
 Türk ticaret gemisine Akdeniz'de yapılan hukuk dışı aramanın ardından  başta Almanya Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamalar hatırlatılarak  değerlendirmesi sorulan Akar, şunları kaydetti:
 
"Olaydan sonra yapılan açıklamalarda herkesin sorumluluğu üstlenmekten  kaçındığını net şekilde görüyoruz. Ortada uluslararası hukuka aykırı bir durum  olduğunu bildikleri için suçu birbirlerine atma gayretindeler.  Courbet olayında  olduğu gibi gerçekleri örtbas etmeye, çarpıtmaya çalışıyorlar, hukuki bir temele  dayanmayan, temeli sağlam olmayan bu olayın altında kalmamak için kaçıyorlar. Bu  arada Courbet olayını da hala takip ettiğimizi, Fransa’nın hala gecikmiş bir özür  borcunun olduğunu hatırlatmak isterim.
 
Hukuksuz, yanlı ve tartışmalı bir harekat olan İrini’yi NATO  harekatlarıyla ilişkilendirmeye yönelik çabalar olduğunu da biliyoruz. Fransa,  Akdeniz'de açıkça deniz serbestisini ihlal eden bu harekatı NATO ile  ilişkilendirmek suretiyle kendince meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu tür girişimlere  karşıyız.
 
Ayrıca olayı NATO ile ilişkilendirme çabalarına en güzel cevabı da  NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg vermiştir. Türkiye'nin NATO'daki önemi ve  katkıları NATO Genel Sekreteri tarafından bir kez daha vurgulanmıştır.  Stoltenberg, daha önce olduğu gibi objektif açıklamalarıyla gerçekleri gözler  önüne sermiştir.
 
 Türkiye'nin tatbikatlar, harekatlar, NATO karargahlarına personel  desteği gibi konularda ve diğer alanlarda ittifaka karşı tüm sorumluluklarını  yerine getirdiği ve NATO'ya en fazla katkı veren ülkelerden biri olduğu  unutulmamalıdır."
 

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Hulusi Akar Fransız Senatosu sert tepki
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