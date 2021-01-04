04 Ocak 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.499 1.48 EURO 9,0610 -0.15
USD 7,3700 -0.81 ALTIN 457,540 1.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

PSA ve Fiat birleşiyor! Onayladılar...

AA |  04 Ocak 2021 Pazartesi - 16:15 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 16:18

Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu’nun hissedarları, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşme anlaşmasını onayladı.


Bugün yapılan PSA Grubu’nun Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında,  Fransa devleti, Peugeot ailesi ve Çin merkezli Dongfeng’in içinde bulunduğu  hissedarlar, her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olacağı Stellantis adlı şirketi  oluşturmak için varılan anlaşmayı onayladı.
 
FCA hissedarlarının söz konusu birleşmeye ilişkin kararlarını gün  içinde vermesi bekleniyor.
 
Aralık 2019’a Fiat Chrysler Automobiles ile PSA Grubu, birleşerek  dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olmak için anlaştıklarını duyurmuştu.
 
Avrupa Birliği (AB) rekabet kurumu da, Fiat Chrysler ile PSA'nın  birleşmesine koşullu onay vermişti.
 
Birleşmeyle ortaya çıkacak yeni şirket Stellantis’in yıllık 8,7 milyon  araç üretimi ve yaklaşık 170 milyar avroluk ciro ile dünyanın dördüncü büyük  otomobil üreticisi olacağı hesaplanıyor.

ETİKETLER

PSA Fiat Peugeot Citroen
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.